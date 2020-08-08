Відома модель Кім Лі, яку прозвали корейською Кардашьян, полонила мережу спокусливим оразом

Як передає Politeka.net, красуня розмістила свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото Кім сидить по-королівськи на дивані в довгій сукні з оголеними плечима і двома величезними вирізами: в області грудей і на нозі. Наряд кольору морської хвилі суцільно усіяний паєтками і красиве переливається. Дівчина кокетливо закинула ногу на ногу, щоб шанувальники могли насолодитися їх довжиною і стрункістю. Також плаття практично не приховує пишні груди моделі, а навпаки, її підкреслює. Волосся красуні укладені акуратними локонами, а на обличчя нанесений вечірній макіяж.

Треба сказати, що виглядає Кім Лі дуже розкішно.

Користувачі мережі в захваті, вони закидали дівчину масою компліментів, сердь них: "Ти найкрасивіша в світі 🔥», «Богиня», «Королева», «Виходь за мене», "Тепер я знаю причину, по якій мій телефон раптово починає нагріватися".

Як повідомлялося раніше, відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала сміливий образ без зайвого збентеження.

На фото модель показує себе в чорному напівпрозорому корсеті, який підкреслив точену талію красуні. Кім спокусливо лягла на ліжко і без збентеження показала в Королівському декольте свою гідність. Зірка лежала поруч з свічником, а рукою взялася за волосся, роблячи фотографію максимально спекотною.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків під фото і написали коментарі під фотографією.

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