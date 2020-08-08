Модель Анастасія Квітко, яка прославилася в мережі, як російська копія Кім Кардашьян, порадувала шанувальників новою фотографією
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram красуня розмістила знімок своєї спокусливої подруги, чим викликала фурор серед шанувальників.
Зовні дівчата дуже схожі, їх навіть можна переплутати. Фігура подруги-блондинки нітрохи не гірше, ніж у самої Квітко. Пишні стегна, величезні груди і тонка талія – все це красуня продемонструвала в мікроскопічному купальнику, який вона одягла для фотосесії. На фото дівчина застигла в душі з телефоном в руці.
Російська Кардашьян без білизни перевершила саму себе в сукні з екстремальними розрізами: "Нереально гаряче"
Українці знайшли заміну долару, що буде з курсом після вихідних: "кинулися скуповувати..."
Трагічно обірвалося життя юного сина Віктора Павлика: "Забрав Господь мого ангела!"
Нацбанк запустив в обіг нові гроші, час "папірців" закінчується: "З третього серпня..."
Користувачі в захваті. Всього за півгодини фотознімок набрав понад 20 тисяч позначок «мені подобається» і з кожною хвилиною їх стає все більше.
Фанати усипали модель безліччю захоплених коментарів і по достоїнству оцінили форми дівчини.
"Красуня», «Ви дуже схожі», «Ти найкрасивіша дівчина, яку я бачив», "Одне обличчя", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко спокусила видами в маєчці з мереживом.
Модель, по всій видимості, ніби зібралася на прогулянку і перед виходом з дому зняла в дзеркало свій лук.
Анастасія одягла світлу маєчку з мереживом на декольте. Завдяки великому вирізу можна насолодитися видами на великі груди. Форми ледь не рвали собою тонку тканину. Модель розпустила волосся відкидаючи їх убік, щоб краще продемонструвати ідеальні форми: "які ж вони величезні".
Також на красуні була атласна спідничка, ідеально сіла на округлих стегнах. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі, стильні окуляри.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "це шикарно".
Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула "булочки" прямо перед камерою:»дуже соковита".
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледь втримала солодкі " кексики "в тонкому ліфчику:"краще всякого десерту".