Модель Анастасия Квитко, которая прославилась в сети, как русская копия Ким Кардашьян порадовала поклонников новой фотографией
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм красотка разместила снимок своей соблазнительной подруги, чем произвела фурор среди поклонников.
Внешне девушки очень похожи, их даже можно перепутать. Фигура подруги-блондинки ничуть не хуже, чем у самой Квитко. Пышные бедра, огромная грудь и тонкая талия – всё это красотка продемонстрировала в микроскопическом купальнике, который она надела для фотосессии. На фото девушка застыла в душе с телефоном в руке.
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Пользователи в восторге. Всего за полчаса фотоснимок набрал свыше 20 тысяч отметок «мне нравится» и с каждой минутой их становится всё больше.
Фанаты усыпали модель множеством восхищенных комментариев и по достоинству оценили формы девушки.
«Красотка», «Вы очень похожи», «Ты самая красивая девушка, которую я видел», «Одно лицо», - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко соблазнила видами в маечке с кружевом.
Модель, по всей видимости, будто собралась на прогулку и перед выходом из дома засняла в зеркало свой лук.
Анастасия надела светлую маечку с кружевом на декольте. Благодаря большому вырезу можно насладиться видами на большую грудь. Формы едва не рвали собой тонкую ткань. Модель распустила волосы откидывая их в сторону, чтобы лучше продемонстрировать идеальные формы: "Какие же они огромные".
Также на красотке была атласная юбочка, идеально севшая на округлых бедрах. Завершили образ различные аксессуары, в том числе, стильные очки.
Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".
Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".