Українська співачка Тіна Кароль перетворилася на фатальну жінку, примірявши червоний наряд

Цього разу на фан-сторінці "Фантіна" в Instagram з'явився яскравий кадр з фотосесії зірки. Співачка позувала в досить скромному і витонченому вбранні яскраво-червоного кольору. Кадр без натяку на вульгарність, на якому сама Тіна ще прикрила обличчя тонкою червоною вуаллю, справив бурхливе враження.

«Я сама собі продюсер, фінансист, керівник, директор. Я сама собі жінка, і я відчуваю себе щасливою. Чому? Тому що я люблю свою професію. І якщо вам не подобається ваш побут – потрібно бігти. Ваше життя повинна вас надихати. Треба бути щасливим. В цьому і є істина«, - цитуючи слова Тіни Кароль, зазначає»Фантіна".

Ось що відзначають з цього приводу шанувальники:

"Тіна, як відчувати себе щасливою? Не виходить у мене якось.. що робити порадьте будь ласка🙏❤️", " дуже правильні слова, з великим змістом.❤ ️ ", "Хороша істина, правильні слова 😍❤️», «найвірніші слова❣️», «я сама собі господиня для когось я негідник😂 😂», «які ж вірні слова 🙏 🏻" » " ось тільки куди б ти не втік, ти скрізь візьмеш себе з собою!!!!!", "Золоті слова, бути щасливим залежить тільки від нас самих".

Ми також писали, що артистка веде Instagram досить активно, а з настанням карантину навіть почала ділитися особистими відео, зробленими вдома або на відпочинку. При цьому в її профілі в Instagram можна побачити лише кадри зі спеціальних фотосесій. Одним з таких жарких фото артистка поділилася кілька годин тому.

Так, Тіна позувала в стильному костюмі, відразу підкорив мережу. На новому фотоколажі Тіна показала фігуру у фіолетовому вбранні, який складався з кроп-топа і спідниці максі. Верх образу зірки вигідно підкреслив плоский животик, а довга спідниця ідеально доповнила образ. Кароль при цьому позувала на підлозі, поклавши руки над головою і зігнувши одну ногу. На другому фото в колажі співачка вниз головою мило посміхається на камеру.

"киця♥♥️", " шикарна леді🔥 🔥 🔥", " божечки, краса😍 😍 😍 💔", " що не фотографія, то шедевр😵", " навіть краще ніж шашличок🥵 🤤", " ну що я можу сказати? П'ятниця і вийшли з орбіт очам-величезний привіт🤷 ♀️😍», "як завжди, найпрекрасніша😍 😍»," найкрасивіша💞», " промінчик Сонечка❤❤❤❤☀️🌞», «Космос💖", " Чарівна🔥 🔥 🌼 💫», «малюк😍 😍», «найкрасивіша🤤 🤍», «найкраща посмішка😻», - пишуть задоволені користувачі мережі.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".