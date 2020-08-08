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Відома 25-річна співачка і актриса Аліна Гросу показала десять своїх спокусливих образів

Як передає Politeka.net, фотознімки артистка розмістили на особистій сторінці в соцмережі Instagram.

"Хлопців, свайпайте. І вибирайте в каруселі мій кіно-образ з 3 нових серіалів, який вам подобається найбільше;)», - написала Гросу.

На першому фото знаменитість здалася в чорному топі з глибоким декольте, який підкреслив її значні форми.

На другому знімку Аліна вбралася в чорну кофту з глибоким декольте і рукавами з тонкої сіточки, а також в Червону шкіряну спідницю з високим розрізом. Фатальний образ Гросу доповнив високий хвіст і темно-червона губна помада.

Серед іншого, був і романтично образ. Його Аліна приміряла під час зйомок нового кіно. На ньому вона постала сукня з "випускного".

На ще одному фото Гросу продемонструвала себе в яскраво-червоній блузці зі сміливим декольте. Зірка млосно дивилася в камеру, а потім підморгнула.

На останньому фото Аліна попозувала з розпущеним волоссям в довгій картатій сорочці, яку приспустила з плеча. Артистка сиділа на стільці біля дзеркала, піднявши струнку ніжку.

Нагадавши, гаряча Аліна Гросу спустила сорочку заради чуттєвого кадру біля дзеркала.

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