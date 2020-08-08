Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева здивувала стильним виглядом в костюмі, покривлявшись на камеру

Всього два тижні тому 29-річна телеведуча розповіла, що вона і її 26-річний чоловік Олексій Узенюк, відомий під псевдонімом Елджей, заразилися коронавірусом. А день тому дівчина заявила, за результатами тестування, що повністю здорова. Протягом двох тижнів пара сиділа вдома, грала в ігри і була на самоізоляції.

Тепер дівчина приступила до зйомок проекту і активно ділиться з гримерки новими фото. Цього разу Настя покривлялася на камеру, примірявши стильний костюм у велику клітку. При цьому вираз обличчя зірки припав до смаку далеко не всім.

"1,2,3,4,5‰», - пише Настя.

Ось що відповіли шанувальники:

"Ну звичайно 3😂" « "виклади пж норм фотку ну заради бога", » 4 і 5😍 😍«,» огніщееее🔥 🔥 🔥«, " балдежная. 🤤❤️🦋», «Друга элджей відпочиває! 😂 ", "Вітаю з одужанням і першим робочим днем! ❤️Чекаємо багато гірського контенту 😻", " третя! Однозначно!", "3 найкраще 😂», «4 😍⛓️».

Також телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в сміливому образі, розповівши про моду. На фото Настя позувала в шкіряних штанях і коротенькому ТОПі. Штани красуня розстебнула, а руки підняла вгору. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи ідеальне тіло. Телеведуча дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок ще більш жарким.

"Залишилося ще кілька чудових знімків. Не можу не викласти цей балдеж. Як вам до речі, мода і настрої 2000-х??",- написала Настя.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків, включаючи підопічну Потапа Мішель Андраде, і написали коментарі:

"Приголомшлива Настюшка", "мені б такий актив", " дуже подобається твій образ, Аля 2000. прям вогонь! Не всім пішло б, до слова. Але тобі все йде", "2000 рік прекрасно виглядає на тобі", "йди працювати", "коли будуть дитячі???", "Краща", " а де груди?".

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