Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева удивила стильным видом в костюме, покривлявшись на камеру

Всего две недели назад 29-летняя телеведущая рассказала, что она и ее 26-летний муж Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, заразились коронавирусом. А день назад девушка заявила, по результатам тестирования, что полностью здорова. На протяжении двух недель пара сидела дома, играла в игры и была на самоизоляции.

Теперь девушка приступила к съемкам проекта и активно делится из гримерки новыми фото. В этот раз Настя покривлялась на камеру, примерив стильный костюм в крупную клетку. При этом выражение лица звезды пришлось по вкусу далеко не всем.

«1,2,3,4,5 ❓🤪💔», - пишет Настя.

Вот что ответили поклонники:

«Ну конечно 3😂», «Выложи пж норм фотку ну ради бога», «4 и 5 😍😍», «Огнищееее🔥🔥🔥», «балдежная. 🤤❤️🦋», «Вторая элджей отдыхает!Настя, завязывай 😂», «Поздравляю с выздоровлением и первым рабочим днём! ❤️Ждём много горного контенте 😻», «Третья! Однозначно!», «3 лучше всего 😂», «4 😍⛓️».

Также телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в смелом образе, рассказав про моду. На фото Настя позировала в кожаных штанах и коротеньком топе. Штаны красотка расстегнула, а руки подняла вверх. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальное тело. Телеведущая смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок еще более жарким.

"Осталось ещё несколько великолепных снимков. Не могу не выложить этот балдёж. Как вам кстати, мода и настроения 2000-х??", - написала Настя.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков, включая подопечную Потапа Мишель Андраде, и написали комментарии:

"Потрясающая Настюшка", "Мне бы такой актив", "Очень нравится твой образ, Аля 2000. прям огонь! Не всем пошло бы, к слову. Но тебе всё идёт", "2000 год прекрасно выглядит на тебе", "Иди работать", "Когда будут детские???", "Лучшая", "А где грудь?".

Напомним, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной

А еще Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» ошарашила решением о своем будущем, сеть кипит

Также Politeka сообщала, что Ивлеева из «Орла и Решки» взорвала сеть новым видео, затмив Дуа Липу