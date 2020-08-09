Зараз ці зіркові красуні зводять з розуму, але так було не завжди...

Деякі зірки викликають захоплення своєю впевненістю в собі, завдяки ідеальній зовнішності

Але не всі зірки з самого дитинства вважали себе красунями, писати Politeka.net. Подивімось на таких знаменитостей в дитинстві.

Відома українська співачка Віра Брежнєва зараз викликає захоплення жінок і чоловіків. Ця білява красуня запаморочила голову мільйонам, завдяки своїй неймовірній привабливості, проте так було не завжди. У дитинстві артистка не була такою впевненою в собі.

У 90-ті довгоногу співачку Лоліту вважали однією з найпривабливіших жінок СНД. Зірка і зараз продовжує за собою стежити, а також залишатися впевненою в собі. А ось як вона виглядала в дитинстві:

Українська красуня Ані Лорак народилася в бідній родині і доношувала одяг за старшими братами. Дівчинка була дуже красивою, але через те, що її стиль не відповідав одноліткам вважала себе «гидким каченям». На щастя, зараз всі негаразди позаду і зірка завжди виглядає бездоганно.

В одному з інтерв'ю українська красуня Настя Каменських розповіла, що вважала себе "гидким каченям" і пишечкою в дитинстві. У батьків не було грошей, тому майбутньому кумиру мільйонів довелося носити величезний кожух, теплі чоловічі штани і громіздкі черевики.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, що до 18 років була "гидким каченям", тому для всіх шкільних друзів стало великим сюрпризом її поява на випускному з красивою зачіскою, акуратним макіяжем і манікюром.

До цього дівчина в такому вигляді лише брала участь в різних конкурсах.

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