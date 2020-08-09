Некоторые звезды вызывают восхищение своей уверенностью в себе, благодаря идеальной внешности 

Но не все звезды с самого детства считали себя красотками, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на таких знаменитостей в детстве. 

Известная украинская певица Вера Брежнева сейчас вызывает восторг женщин и мужчин. Эта белокурая красотка вскружила голову миллионам, благодаря своей невероятной привлекательностью, однако так было не всегда. В детстве артистка не была такой уверенной в себе. 

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Немного красоты из мартовского @cosmopolitan_russia 🤎 Который снимали ещё в декабре 🙈 Кто читал?) какое фото больше всего понравилось?))

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В 90-е длинноногую певицу Лолиту считали одной из самых привлекательных женщин СНГ. Звезда и сейчас продолжает за собой следить, а также оставаться уверенной в себе. А вот как она выглядела в детстве: 

Украинская красотка Ани Лорак родилась в бедной семье и донашивала одежду за старшими братьями. Девочка была очень красивой, но из-за того, что ее стиль не соответствовал сверстницам считала себя «гадким утенком». К счастью, сейчас все невзгоды позади и звезда всегда выглядит безупречно. 

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В одном из интервью украинская красотка Настя Каменских рассказала, что считала себя "гадким утенком" и пышечкой в детстве. У родителей не было денег, поэтому будущему кумиру миллионов пришлось носить огромный кожух, теплые мужские штаны и громоздкие ботинки. 

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что до 18 лет была "гадким утенком", поэтому для всех школьных друзей стало большим сюрпризом ее появление на выпускном с красивой прической, аккуратным макияжем и маникюром.

До этого девушка в таком виде лишь принимала участие в различных конкурсах. 

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

Также Politeka писала, что Билык и Могилевская ошарашили поступком на публике, Ани Лорак не сдержалась: "Ничего себе страсть"