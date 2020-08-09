Сейчас эти звездные красотки сводят с ума, но так было не всегда...

Некоторые звезды вызывают восхищение своей уверенностью в себе, благодаря идеальной внешности

Но не все звезды с самого детства считали себя красотками, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на таких знаменитостей в детстве.

Известная украинская певица Вера Брежнева сейчас вызывает восторг женщин и мужчин. Эта белокурая красотка вскружила голову миллионам, благодаря своей невероятной привлекательностью, однако так было не всегда. В детстве артистка не была такой уверенной в себе.

В 90-е длинноногую певицу Лолиту считали одной из самых привлекательных женщин СНГ. Звезда и сейчас продолжает за собой следить, а также оставаться уверенной в себе. А вот как она выглядела в детстве:

Украинская красотка Ани Лорак родилась в бедной семье и донашивала одежду за старшими братьями. Девочка была очень красивой, но из-за того, что ее стиль не соответствовал сверстницам считала себя «гадким утенком». К счастью, сейчас все невзгоды позади и звезда всегда выглядит безупречно.

В одном из интервью украинская красотка Настя Каменских рассказала, что считала себя "гадким утенком" и пышечкой в детстве. У родителей не было денег, поэтому будущему кумиру миллионов пришлось носить огромный кожух, теплые мужские штаны и громоздкие ботинки.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что до 18 лет была "гадким утенком", поэтому для всех школьных друзей стало большим сюрпризом ее появление на выпускном с красивой прической, аккуратным макияжем и маникюром.

До этого девушка в таком виде лишь принимала участие в различных конкурсах.

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

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