Победительница кулинарного шоу «Мастер Шеф» Елизавета Глинская поделилась своим рецептом Чак-Чак
Подробный рецепт она опубликовала на своем YouTube-канале, передает Politeka.net. Глинская убеждает, что приготовить этот десерт сможет каждый.
Для теста вам понадобится:
- 300 грамм муки,
- 2 яйца,
- 70 грамм кефира или нежирной сметаны,
- 0,5 ч. л. соды,
- соль по вкусу.
Яйца необходимо смешать с кефиром, добавив соду и соль. В полученную смесь нужно добавить муку, замесить тесто. При комнатной температуре дайте тесту полчаса потомиться. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 2-3 мм, после чего нарежьте его на полоски шириной 3-4 см. Полосочки нарежьте поперек на брусочки шириной 5-7 мм. Обжарьте брусочки на масле, чтобы они зарумянились.
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Для медовой заливки вам понадобится:
- 100 грамм сахара,
- 100 грамм обжаренных грецких орехов,
- 150 грамм меда.
В течение 2 минут подогрейте мед на среднем огне, добавьте сахар и дождитесь, пока он растворится.
Тесто залейте полученной смесью, а сверху посыпьте печенье грецкими орехами. Перемешайте и снова залейте десерт заливкой и посыпьте орехами.
Поклонникам Глинской рецепт пришелся по вкусу. Они отметили, что помнят его с детства.
«Спасибо за рецепт. В детстве мама иногда готовила его, и я называла этот десерт «червячки», «Вкус детства, мама готовила самый вкусный чак-чак. Потому что была из Казани», - пишут пользователи сети.
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