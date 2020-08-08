Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом своего любимого печенья

Как передает Politeka.net , видеоурок она опубликовала на свое YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Анонсировала данный рецепт она на своей страничке в Instagram:

"Доброе утро всем! А давайте сегодня приготовим с вами мое любимое печенье?.. Хрустящее, с шоколадом и орешками - оно обязательно станет и вашим любимым, достаточно лишь раз приготовить!", - убедительно сообщила Елизавета в подписи к посту.

Для приготовления вам понадобится:

150 г черного шоколада

70 г тростникового сахара

100 г сливочного масла

80 г сахарной пудры

50 г яйца

5 г разрыхлителя

150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)

1 г соли

200 г муки

Для начала вам нужно обжарить все орехи в духовке при температуре в 170 градусов 15 минут. Далее нужно их измельчить с помощью ножа. Теперь все сухие ингредиенты готовы, и их можно смешать в большой посуде. Теперь можно добавить масло, яйца и тщательно все перемешать.

С получившейся массы формируем колбаски, заворачиваем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.

Как только они "отдохнут", их можно порезать на кружочки и заняться выпечкой: в разогретую до 170 градусов отправить на 15 минут.

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