Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом своего любимого печенья

Как передает Politeka.net, видеоурок она опубликовала на свое YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
 
Анонсировала данный рецепт она на своей страничке в Instagram:

"Доброе утро всем! А давайте сегодня приготовим с вами мое любимое печенье?.. Хрустящее, с шоколадом и орешками - оно обязательно станет и вашим любимым, достаточно лишь раз приготовить!", - убедительно сообщила Елизавета в подписи к посту.

Для приготовления вам понадобится:

  • 150 г черного шоколада
  • 70 г тростникового сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 80 г сахарной пудры
  • 50 г яйца
  • 5 г разрыхлителя
  • 150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)
  • 1 г соли
  • 200 г муки

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Для начала вам нужно обжарить все орехи в духовке при температуре в 170 градусов 15 минут. Далее нужно их измельчить с помощью ножа. Теперь все сухие ингредиенты готовы, и их можно смешать в большой посуде. Теперь можно добавить масло, яйца и тщательно все перемешать.

С получившейся массы формируем колбаски, заворачиваем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.

Как только они "отдохнут", их можно порезать на кружочки и заняться выпечкой: в разогретую до 170 градусов отправить на 15 минут.

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