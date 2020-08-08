Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом своего любимого печенья
"Доброе утро всем! А давайте сегодня приготовим с вами мое любимое печенье?.. Хрустящее, с шоколадом и орешками - оно обязательно станет и вашим любимым, достаточно лишь раз приготовить!", - убедительно сообщила Елизавета в подписи к посту.
Для приготовления вам понадобится:
- 150 г черного шоколада
- 70 г тростникового сахара
- 100 г сливочного масла
- 80 г сахарной пудры
- 50 г яйца
- 5 г разрыхлителя
- 150 г обжаренных орехов (миндаль, фундук, грецкий орех)
- 1 г соли
- 200 г муки
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Для начала вам нужно обжарить все орехи в духовке при температуре в 170 градусов 15 минут. Далее нужно их измельчить с помощью ножа. Теперь все сухие ингредиенты готовы, и их можно смешать в большой посуде. Теперь можно добавить масло, яйца и тщательно все перемешать.
С получившейся массы формируем колбаски, заворачиваем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник на час.
Как только они "отдохнут", их можно порезать на кружочки и заняться выпечкой: в разогретую до 170 градусов отправить на 15 минут.
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