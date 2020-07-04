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Елизавета Глинская в своем профиле в Instagram раскрыла свои секреты приготовления малосольных огурцов

На своей странице в Instagram победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась быстрым и простым способом приготовления вкуснейших огурцов, сообщает Politeka.net.

Для приготовления хрустящих малосольных огурцов по секретному рецепту от Елизаветы Глинской вам понадобится:

1 кг огурцов;

1 ст.л. соли (без горки);

1 ч.л. сахара (без горки);

4 зубчика чеснока;

укроп.

Первое, что нужно сделать это поместить в зип-пакет сахар, соль, давленный чеснок и укроп.

Следующий этап - подготовить огурцы. Нужно срезать "попки". После чего, их следует отправить в пакет и хорошо перемешать.

После проделанных манипуляций, огурцы нужно поместить в холодильник на 10-12 часов. Чтобы они просолились равномерно, в течении этого времени их следует периодически переворачивать.

По истечению 12 часов, огурцы можно подавать к столу.

" Готово! Можно хрустеть!" - пишет победительница "Мастер Шеф".

Подписчики Лизы проявляли активность под её постом, благодарили за отличный рецепт и делились свои опытом соления огурцов.

"Я всегда добавляю корень имбиря ,режу его слайсами и пару штук ложу и когда закатываю и просто когда малосолю на покушать!!! Очень хрустят тогда", "Готовлю по этому рецепту уже 7 лет!", "Как просто!" - пишут подписчики Глинской.

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