Елизавета Глинская в своем профиле в Instagram раскрыла свои секреты приготовления малосольных огурцов
На своей странице в Instagram победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась быстрым и простым способом приготовления вкуснейших огурцов, сообщает Politeka.net.
Для приготовления хрустящих малосольных огурцов по секретному рецепту от Елизаветы Глинской вам понадобится:
- 1 кг огурцов;
- 1 ст.л. соли (без горки);
- 1 ч.л. сахара (без горки);
- 4 зубчика чеснока;
- укроп.
Первое, что нужно сделать это поместить в зип-пакет сахар, соль, давленный чеснок и укроп.
Новая выплата пенсий в Украине, деньги уже выделены: ПФУ сделал срочное заявление
Похудевший Ткач из "Квартал 95" сразил наповал новой внешностью, фото: "Просто супер!"
Длинноногая Каменских устроила накал страстей в бассейне: "Да у нее трусы слетели!"
Врачи спасают легендарного Вирастюка, что известно на данный момент: "Должны отрезать..."
Следующий этап - подготовить огурцы. Нужно срезать "попки". После чего, их следует отправить в пакет и хорошо перемешать.
После проделанных манипуляций, огурцы нужно поместить в холодильник на 10-12 часов. Чтобы они просолились равномерно, в течении этого времени их следует периодически переворачивать.
По истечению 12 часов, огурцы можно подавать к столу.
" Готово! Можно хрустеть!" - пишет победительница "Мастер Шеф".
Подписчики Лизы проявляли активность под её постом, благодарили за отличный рецепт и делились свои опытом соления огурцов.
"Я всегда добавляю корень имбиря ,режу его слайсами и пару штук ложу и когда закатываю и просто когда малосолю на покушать!!! Очень хрустят тогда", "Готовлю по этому рецепту уже 7 лет!", "Как просто!" - пишут подписчики Глинской.
Напомним, звезда "МастерШеф" Глинская раскрыла простые секреты заготовки ягод: "Не нужно бояться"
Как писала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом вкуснейшего французского десерта: «Пальчики оближешь»
Как Politeka сообщала, победительница "МастерШеф" Лиза Глинская раскрыла рецепт пахлавы медовой: как в детстве на море