Победительница "МастерШеф", кулинарный эксперт Елизавета Глинская, рассказала вкуснейший рецепт из кабачков

Звезда сообщила, что она использует один секретный ингредиент, благодаря которому вкус получается незабываемым. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ингредиенты:

1 кг кабачков или цукини;

150 г яйца (3 шт.);

300 г рыбы (красная или белая);

500 г картофеля;

60-80 г муки (2,5-3 ст. л.);

соль, растительное масло (для жарки оладий).

На мелкой терке натереть кабачки, отдельно также натереть картофель. Соединить кабачки и картошку, перемешать и посолить.

Переложить полученную массу в сито и дать ей стечь в течение получаса.

Промыть, просушить рыбу, избавиться от косточек, и мелко порубить. Когда вода стекла, добавить в массу рыбу, яйца, перемешать, добавить муку и замесить тесто для оладий, по вкусу добавить соли.

На небольшом количестве растительного масла обжарить оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Пользователи сети прокомментировали запись, некоторые поделились своими рецептами и секретами:

"Сейчас сезон кабачков, почти каждый день такие готовлю только без рыбы, нужно будет попробовать с рыбой. Вы очень красивая😍", "Лиза, спасибо большое за рецепт оладьи. Они кстати очень вкусные и полезные. Я вас люблю. Будьте счастливы", "Делаю все именно так) только без рыбы - и так хорошо, с рыбой будет слишком хорошо))", "Доброе утро, спасибо, рецепт хорош, обязательно попробую с рыбкой сделать, только в чем секрет Вы не сказали... Я при готовке таких оладушек крышкой не накрываю совсем, под крышкой они становятся влажными и опадают, а так муки можно меньше использовать"

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