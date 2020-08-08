Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала, як виглядає після повідомлення про хворобу
Раніше Анна повідомила про серйозне погіршення здоров'я, і заявила про намір пройти тест на" китайський" вірус. Дівчина злякалася, що може заразити найближчих родичів.
Пізніше у на її сторінці в Instagram з'явився пост про те, що вона отримала результати і була приємно здивована.
Зараз дівчина відчуває себе набагато краще, йде на поправку. На даний момент залишилися лише незначні ознаки захворювання, які незабаром повинні пройти.
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Шанувальники Анни оцінили не тільки поліпшення її стану здоров'я, але чарівну зовнішність.
"Ти така красуня і на будь-який фотці як королева", " така мила і ніжна! Дуже красива", " Ганнуся, яка ж Ви все-таки красуня! Щастя вам!", "Коли Ви посміхаєтеся фотка відразу стає яскравіше"," Ганнуся, дорога, Ви у всіх ракурсах красиві !!! Мені дуже подобається перша з посмішкою! Просто промінчик сонця наш! Одужуйте, скоро у Вас все повинно бути дуже добре у всьому!!! Чудове плаття, гарне волосся і сама Ви природна, прекрасна, і який гарний внутрішній світ, який просто випромінюється через Вас", - писали під постом Анни.
Раніше ми повідомляли, що Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, сильно змінилася після тривалої хвороби.
Про це стало відомо зі слів знайомих зірки. Відзначається, що актрисі вже краще, вона тримається, доглядає за собою і кожен день спілкується з батюшкою. Однак, як стало відомо, зовнішність красуні-актриси зазнала непоправних змін.
Нагадаємо, що остання надія на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався: "потрібно було їхати...".
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