Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала, як виглядає після повідомлення про хворобу

Шанувальники Анни оцінили не тільки поліпшення її стану здоров'я, але чарівну зовнішність.

"Ти така красуня і на будь-який фотці як королева", " така мила і ніжна! Дуже красива", " Ганнуся, яка ж Ви все-таки красуня! Щастя вам!", "Коли Ви посміхаєтеся фотка відразу стає яскравіше"," Ганнуся, дорога, Ви у всіх ракурсах красиві !!! Мені дуже подобається перша з посмішкою! Просто промінчик сонця наш! Одужуйте, скоро у Вас все повинно бути дуже добре у всьому!!! Чудове плаття, гарне волосся і сама Ви природна, прекрасна, і який гарний внутрішній світ, який просто випромінюється через Вас", - писали під постом Анни.

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, сильно змінилася після тривалої хвороби.

Про це стало відомо зі слів знайомих зірки. Відзначається, що актрисі вже краще, вона тримається, доглядає за собою і кожен день спілкується з батюшкою. Однак, як стало відомо, зовнішність красуні-актриси зазнала непоправних змін.

Нагадаємо, що остання надія на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався: "потрібно було їхати...".

Як повідомляла Politeka, біда з екс-коханцем Заворотнюк Сергієм Жигуновим: "шансів вижити не було".

Також Politeka писала, що хвора на рак Заворотнюк вразила сусідів новою зовнішністю: як зараз почувається зірка.