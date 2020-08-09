Супермодель і колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо постала в незвичній позі

Красуня активно веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка показує, як проводить звичайні будні з сім'єю, свої тренування і багато іншого.

Так, в одному з останніх фото в сторіз зірка постала в білому топіку на тонких лямках. Невеликі груди виглядали в ньому просто чудово. А тонка талія і пружний прес - теж варті того, що ними милуватися.

Божественна зірка забрала волосся в пучок і встала в пікантну позу. Модель опустилася на карачки і сперлася об лікті. При цьому кілька ланцюжків на шиї ледь не стали бити її по підборіддю.

Алессандра склала ніжки навхрест. Знаменитість дивилася в камеру, здавалося, на ній немає макіяжу. Вид Амросіо був свіжим і дуже красивим.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, але, інші пости зірки отримують багато приємних відгуків, ймовірно, красуні написали компліменти в особистому листуванні.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала, приспустивши сорочку і посвітивши пружними принадами. На іншій фотографії модель вирішила притиснутися до скла, через що кадр вийшов надзвичайно гарячим.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо була одягнена в бікіні синього кольору. Маленькі клаптики тканини ледь прикривали її ідеальну фігуру.

Зірка використовувала для фотосесії різнокольорову тканину, завдяки чому її фото вийшли такими гарними.

Нагадаємо також, що Алессандра Амсбросіо позувала біля берега моря, демонструючи неймовірну красу в синій міні-сукні.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що найгарячіший ангел Victoria's Secret показала пружний "горішок" в невидимому вбранні: "про таке мріють всі»