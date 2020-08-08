Після складання ЗНО на українських абітурієнтів чекає сюрприз - новий предмет
Як передає Politeka.net, про це повідомили на порталі "Освіта".
Так, у вищих навчальних закладах України збираються впровадити курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» в рамках проекту «Підприємницький університет».
Вже в першому семестрі 2020-2021 навчального року викладачі університетів пройдуть попереднє навчання за тематикою курсу, навчальна програма буде інтегрована в університетах в рамках існуючих дисциплін або як предмет на вибір.
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Засновник YEP Андрій Заїкін підкреслив, що дана дисципліна буде офіційно зараховуватися, як основний предмет.
За словами генерального директора директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Юлія Безвершенко, нововведення дозволить розширити доступ до знань українських стартаперів та винахідників.
"З одного боку, курс дасть нові знання і практики студентам і викладачам, а з іншого - в перспективі дозволить університетам залучити додаткові кошти від впровадження своїх розробок. Також важливо, щоб в курсі був акцент на розгляд кейсів з наукової складової", - зазначила вона
Під час курсу студенти створять власні стартап проекти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів. Кращі команди отримають індивідуальну менторську підтримку.
Раніше ми розповідали, що у ЗНО-2020 взяли участь понад 380 тисяч абітурієнтів.
2020 рік виявився рекордним. Річ у тому, що цього року максимальну кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.
Організатори ЗНО - 2020 цей феномен пояснили тим, що через карантин учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися до важливого тестування. Однак, кількість тих, хто на 200 балів написав російську, зменшилася чи не вдвічі.
Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."
Як повідомляла Politeka, ЗНО-2020: абітурієнтам оголосили поріг для проходження тестів, хто зможе вступити до вузу
Також Politeka писала, що ЗНО-2020: абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів