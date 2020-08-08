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Після складання ЗНО на українських абітурієнтів чекає сюрприз - новий предмет Як передає Politeka.net, про це повідомили на порталі "Освіта". Так, у вищих навчальних закладах України збираються впровадити курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» в рамках проекту «Підприємницький університет».

Вже в першому семестрі 2020-2021 навчального року викладачі університетів пройдуть попереднє навчання за тематикою курсу, навчальна програма буде інтегрована в університетах в рамках існуючих дисциплін або як предмет на вибір.

Засновник YEP Андрій Заїкін підкреслив, що дана дисципліна буде офіційно зараховуватися, як основний предмет.

За словами генерального директора директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Юлія Безвершенко, нововведення дозволить розширити доступ до знань українських стартаперів та винахідників.

"З одного боку, курс дасть нові знання і практики студентам і викладачам, а з іншого - в перспективі дозволить університетам залучити додаткові кошти від впровадження своїх розробок. Також важливо, щоб в курсі був акцент на розгляд кейсів з наукової складової", - зазначила вона

Під час курсу студенти створять власні стартап проекти та подадуть їх на участь у конкурсі стартапів. Кращі команди отримають індивідуальну менторську підтримку.

Раніше ми розповідали, що у ЗНО-2020 взяли участь понад 380 тисяч абітурієнтів.

2020 рік виявився рекордним. Річ у тому, що цього року максимальну кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.

Організатори ЗНО - 2020 цей феномен пояснили тим, що через карантин учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися до важливого тестування. Однак, кількість тих, хто на 200 балів написав російську, зменшилася чи не вдвічі.

Нагадавши, ЗНО-2020: українські школярі побили всі рекорди, "по 200 балів..."

Як повідомляла Politeka, ЗНО-2020: абітурієнтам оголосили поріг для проходження тестів, хто зможе вступити до вузу

Також Politeka писала, що ЗНО-2020: абітурієнти отримають великі виплати за результати тестів



