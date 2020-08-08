Українська шоувумен травесті-діва Монро вразила фанатів знімками, зробленими зі знаменитостями

Як повідомляє Politeka.net, добірку з архівних фотографій артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На одній з них Монро відображена в обнімку з молдавським музикантом Даном Баланом, якому за чутками приписують роман з українською виконавицею Тіною Кароль. На знімку Монро в білій сукні тісно притиснулася до грудей засмаглого Балана, який обійняв її за талію.

Крім Балана, шоувумен показала знімок, зроблений і з самою Тіною Кароль.

Ще одним несподіваним сюрпризом стала фотографія з російською скандальною балериною Анастасією Волочковою. Дві блондинки притулившись один до одної попозували перед камерою.

Крім іншого, є фотографія з відомим ресторатором і нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком. Тоді він був зовсім молодим і ледь впізнаваним.

"Зірки - теж люди🤗 просто трохи більше марнославні, амбітні і шизанутее, ніж ви😉», - написала вона в Instagram.

Користувачі в соцмережах не пройшли повз і відреагували на фотознімки захопленими коментарями.

"Яка красуня"," Хочу сказати, що ви все краше з кожним роком, ну правда☺️❤"," Кароль Така кльова тут) дівчисько», «Моя ти Мотивашка-Вдохновляшка!!!! Спасибі, зробила мені день👍", " Монрітта-агонь! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишуть люди.

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