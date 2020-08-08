Українська шоувумен травесті-діва Монро вразила фанатів знімками, зробленими зі знаменитостями
Як повідомляє Politeka.net, добірку з архівних фотографій артистка виклала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
На одній з них Монро відображена в обнімку з молдавським музикантом Даном Баланом, якому за чутками приписують роман з українською виконавицею Тіною Кароль. На знімку Монро в білій сукні тісно притиснулася до грудей засмаглого Балана, який обійняв її за талію.
У ПриватБанку НП, банкомат видає фальшиві гривні: "Всі купюри..."
Мама Вєрки Сердючки несподівано змінила вишиванку на сукню з декольте, Данилко оцінить: "Обожнюю..."
Погода не помилує українців, синоптик попередила про новий удар: "дощі, грози і..."
ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "Досить просто..."
Крім Балана, шоувумен показала знімок, зроблений і з самою Тіною Кароль.
Ще одним несподіваним сюрпризом стала фотографія з російською скандальною балериною Анастасією Волочковою. Дві блондинки притулившись один до одної попозували перед камерою.
Крім іншого, є фотографія з відомим ресторатором і нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком. Тоді він був зовсім молодим і ледь впізнаваним.
"Зірки - теж люди🤗 просто трохи більше марнославні, амбітні і шизанутее, ніж ви😉», - написала вона в Instagram.
Користувачі в соцмережах не пройшли повз і відреагували на фотознімки захопленими коментарями.
"Яка красуня"," Хочу сказати, що ви все краше з кожним роком, ну правда☺️❤"," Кароль Така кльова тут) дівчисько», «Моя ти Мотивашка-Вдохновляшка!!!! Спасибі, зробила мені день👍", " Монрітта-агонь! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишуть люди.
Нагадавши, травесті-діва Монро вразила змінами в зовнішності, топ гарячих образів.
Як повідомляла Politeka, невгамовна травесті-діва Монро вразила видом в сітці:"Я ж Богиня".
Також Politeka писала, що травесті-діва Монро здивувала видом в плащі на голе тіло, Катрін Деньов позаздрить.