Банкомат ПриватБанку відмовився видавати українці бажану суму

Про це повідомила незадоволена клієнтка на порталі Мінфін.

За її словами, при спробі перевести в готівку 20000 тисяч гривень з рахунку, банкомат їй дозволив зняти лише 100 гривень.

"ПриватБанк з кожним днем дивує і це вже доходить до свавілля! Вранці пробувала зняти 2000 тис. грн з картки підприємця. Мої чесно зароблені і всім потрібним організаціям Показані. Але банкомат вирішив, що 20 000 т.г мені багато, запропонував видати 8000. Погодилася, але тут банкомат вирішив, що мій ліміт понад, хоча сам же пропонував!!!Запропонував 4000. Після моєї чергової згоди, знову вирішив, що з мене багато. Вирішила сама попросити 1000, тут вже зіграв азарт. І знову виявилося багато хочу. І навіть 200 не пройшло. Упору, видав 100 грн.",- зазначила жінка.

За її словами, це був тільки початок - вона вирушила до наступного банкомату, але там теж у неї нічого не вийшло.

"Після дзвінка на гарячу лінію дізнаюся, що перше звернення з такою проблемою було о 14.20. Вони зафіксували звернення, решта у них просто не фіксуються. Уявіть, яке звернення по рахунку було моє, якщо на годиннику 18.40 і поки я спілкувалася з оператором, банкомат з'їв ще одну карту, і підійшло чоловік 10, яких ми вже удвох просили не користуватися банкоматом. Що він не робочий - ніде не повідомлялося! Зовні він виглядав як цілком робочий. На прохання його якось відключити і викликати групу інкасації, щоб не відходячи забрати карту, відповіли що за регламентом чекати треба 3 доби!",- обурюється обурена клієнтка.

Представники ПриватБанку пообіцяли розібратися з даною ситуацією:

"Добрий день! Ми звернулися до вас в особисті повідомлення, щоб докладніше розглянути ваш випадок і вирішити виниклі питання", - йдеться у відповіді банку.

Раніше ми повідомляли, що банкомат ПриватБанку видав українці фальшиві гроші

Скандальний інцидент стався 4 серпня в одному з банкоматів Львова. Про нього розповіла українка на сайті Мінфіну. Після того як її мати зняла гроші і повернулася додому, з'ясувалося, що всі купюри, які їй видали, були фальшивими. За словами жінки, все її мати зняла 4200 грн.

Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "досить просто..." .

Як повідомляла Politeka, з рахунку зникли десятки тисяч гривень, ПриватБанк знайшов виправдання: "немає можливості повернути...".

Також Politeka писала, що на рахунки Приватбанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться: "П'ять тисяч гривень отримають...".