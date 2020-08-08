Українці почали втрачати інтерес до долара, і все частіше цікавляться ОВДП і золотом
За словами фінансистів, попит на американську валюту різко знизився - на попередньому тижні на українському міжбанку була не дуже жвава торгівля. Обсяг торгів скоротився з $120 млн до $102 млн.
"Папери продають повільно, без ажіотажу, так щоб ціни не росли. Зараз вони знаходяться до 10% річних", - зазначив фінансовий аналітик Василь Невмержицький у коментарі "Стране".
Українці кинулися скуповувати старі і нові випуски ОВДП, і це буде тиснути на валютний ринок і на курс гривні, але поки, якщо вірити фінансистам, не критично.
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"У нерезидентів мало альтернатив для збереження інвестицій. Тому вихід з паперів продовжиться і ліквідність буде тиснути на гривню", - упевнений аналітик Андрій Шевчишин.
Крім того, серед українців зріс попит до злитків золота.
Як відомо, в серпні гривня традиційно показує зміцнення, а ось восени-взимку починає втрачати позиції. Це пов'язано з сезонними коливаннями. Не уникнути їх і цього року. Найбільш реалістичний курс на кінець року, на думку експертів, 28-29 гривень.
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