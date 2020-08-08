Українці почали втрачати інтерес до долара, і все частіше цікавляться ОВДП і золотом



За словами фінансистів, попит на американську валюту різко знизився - на попередньому тижні на українському міжбанку була не дуже жвава торгівля. Обсяг торгів скоротився з $120 млн до $102 млн.

"Папери продають повільно, без ажіотажу, так щоб ціни не росли. Зараз вони знаходяться до 10% річних", - зазначив фінансовий аналітик Василь Невмержицький у коментарі "Стране".

Українці кинулися скуповувати старі і нові випуски ОВДП, і це буде тиснути на валютний ринок і на курс гривні, але поки, якщо вірити фінансистам, не критично.

"У нерезидентів мало альтернатив для збереження інвестицій. Тому вихід з паперів продовжиться і ліквідність буде тиснути на гривню", - упевнений аналітик Андрій Шевчишин.

Крім того, серед українців зріс попит до злитків золота.

"Люди розуміють, що нинішні ціни на метал - не межа, тому активно вкладають в них заощадження", - пояснив інтерес українців до цінного металу радник голови правління Мегабанку Андрій Львов.

Варто відзначити, що долар після вихідних почне торги з неймовірного падіння: -3,07 гривні. До середини минулого дня долар вже впав до 2765,66 гривні. А до кінця вечора гривня все-таки почала "дотискати" валюту.