Украинцы начали терять интерес к доллару, и все чаще интересуются ОВГЗ и золотом



По словам финансистов, спрос на американскую валюту резко снизился - на предыдущей неделе на украинском межбанке была не очень оживленная торговля. Объем торгов сократился со $120 млн до $102 млн.

"Бумаги продают медленно, без ажиотажа, так чтобы цены не росли. Сейчас они находятся до 10% годовых", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии "Стране".

Украинцы бросились скупать старые и новые выпуски ОВГЗ, и это будет давить на валютный рынок и на курс гривны, но пока, если верить финансистам, не критично.

"У нерезидентов мало альтернатив для сохранения инвестиций. Поэтому выход из бумаг продолжится и ликвидность будет давить на гривну", - уверен аналитик Андрей Шевчишин.

Кроме того, среди украинцев вырос спрос к слиткам золота.

"Люди понимают, что нынешние цены на металл - не предел, потому активно вкладывают в них сбережения", - объяснил интерес украинцев к ценному металлу советник председателя правления Мегабанка Андрей Львов.

Стоить отметить, что доллар после выходных начнет торги с невероятного падения: -3,07 гривны. К средине прошлого дня доллар уже упал до 2765,66 гривны. А к концу вечера гривна все-таки начала «дожимать» валюту.