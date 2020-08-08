Украинцы начали терять интерес к доллару, и все чаще интересуются ОВГЗ и золотом
По словам финансистов, спрос на американскую валюту резко снизился - на предыдущей неделе на украинском межбанке была не очень оживленная торговля. Объем торгов сократился со $120 млн до $102 млн.
"Бумаги продают медленно, без ажиотажа, так чтобы цены не росли. Сейчас они находятся до 10% годовых", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии "Стране".
Украинцы бросились скупать старые и новые выпуски ОВГЗ, и это будет давить на валютный рынок и на курс гривны, но пока, если верить финансистам, не критично.
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"У нерезидентов мало альтернатив для сохранения инвестиций. Поэтому выход из бумаг продолжится и ликвидность будет давить на гривну", - уверен аналитик Андрей Шевчишин.
Кроме того, среди украинцев вырос спрос к слиткам золота.
Как известно, в августе гривна традиционно показывает укрепление, а вот осенью-зимой начинает терять позиции. Это связано с сезонными колебаниями. Не избежать их и в этом году. Самые реалистичный курс на конец года, по мнению экспертов, 28-29 гривен.
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