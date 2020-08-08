Все, що потрібно знати

Українські банки зможуть приймати та передавати для досліджень в регулятор зношені банкноти

Як передає Politeka.net, про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Таке рішення набуде чинності з 1 вересня. Відзначимо, що раніше цим могли займатися тільки уповноважені банки, але згідно з постановою від 31 Липня, дана послуга буде доступна для українців у всіх банках країни.

Також в НБУ повідомили, що в Україні мають намір утилізувати банкнот на загальну суму 25,1 млрд грн. Згідно з планом, такі обсяги української валюти мають намір прийняти від українців в першій половині 2020 року.

Зазначається, що вже утилізовано банкнот номіналом 100 грн – у кількості 61,5 млн шт, номіналом 2 грн – у кількості 6,1 млн шт.

"Також зауважимо, що зовсім не утилізуються банкноти номіналом 1 000 грн", – йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

Раніше ми писали, що 29-річний житель Біляївського району за допомогою розрізаної 200 гривневої купюри, нитки і клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. З його допомогою він однієї і тієї ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок



Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "досить просто..." .

Як повідомляла Politeka, з рахунку зникли десятки тисяч гривень, ПриватБанк знайшов виправдання: "немає можливості повернути...".

Також Politeka писала, що на рахунки ПриватБанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться: "П'ять тисяч гривень отримають...".