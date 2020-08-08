Українська співачка Тіна Кароль підкорила спокусливим образом

Як передає Politeka.net, пікантний кадр з'явився на фан-сторінці виконавиці.



Найчастіше Тіна не публікує відвертих знімків, віддаючи перевагу класичному стилю в одязі, навіть купальник Кароль вибирає з обережністю. Шанувальники співачки опублікували знімок, за яких вона може і почервоніти.

На кадрі Кароль позує топлес, лежачи на березі моря, а промениста посмішка співачки тільки ще сильніше розбурхала її шанувальників

Фани співачки просто засипали її схвальними відгуками і захопилися її фігурою:

"Голо-босо... рыжоволосо", " Ой, трохи інтиму в стрічку ... ай", "Ось це Афродіта вийшла з піни морської", " яка ж Тіна мила, обожнюю її!",- писали в коментарях під постом.

Раніше на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явився кадр, який сама співачка викладала в сторіз. На представленому фото Тіна позувала в чорній спідниці-олівці і коротенькому топі такого ж кольору. При цьому на кадрі видно незвичайний підпис.

Схилилася на сірому стільці Тіна, яка показала також свій плоский животик, викликала чималий ажіотаж в мережі серед фанатів.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".