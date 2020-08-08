Украинская певица Тина Кароль покорила соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, пикантный кадр появился на фан-странице исполнительницы.



Чаще всего Тина не публикует откровенных снимков, предпочитая классический стиль в одежде, даже купальник Кароль выбирает с осторожностью. Поклонники певицы опубликовали снимок, за который она может и покраснеть.

На кадре Кароль позирует топлес, лежа на берегу моря, а лучезарная улыбка певицы только еще сильней раззадорила ее поклонников.

Фаны певицы просто засыпали ее лестными отзывами и восхитились ее фигурой:

"Голо-босо... рыжоволосо", " Ой, немного интима в ленту ... ай", "Вот это Афродита вышла из пены морской", "Какая же Тина милая, обожаю ее!", - писали в комментариях под постом.

Ранее на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появился кадр, который сама певица выкладывала в сториз. На представленном фото Тина позировала в черной юбке-карандаше и коротеньком топе в тон. При этом на кадре видна необычная подпись.

Склонившаяся на сером стуле Тина, показавшая также свой плоский животик, вызвала немалый ажиотаж в сети среди фанатов.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".