Дружина актора Дмитра Ступки, модель і телеведуча Поліна Логунова похвалилася неймовірними формами в оригінальному топі
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося в Інстаграмі зірки. Дівчина була одягнена в топ на завязочках, який був схожий на циганський костюм. Не вистачало тільки червоної квітки в волоссі. Вона розпустила своє розкішне чорне волосся і зухвало дивилася в кадр. Образ красуня доповнила червоною помадою.
Варто відзначити, що на руках Логунової було видно безліч татуювань, але особливу увагу привернули пишні «близнючки» моделі, які практично вистрибували з кофти.
За кілька годин пост красуні зібрав тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Поліночка рідна, ну ти просто карколомна!", "Топ тут ти", "Просто вогонь!!! Фурія», «Убий мене голими руками», «Вау», "вогонь", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Поліна Логунова блиснула своїм головним достоїнством у всій красі. Жінка позувала в басейні, демонструючи розкішну фігуру в купальнику. Вона вип'ятила вперед свої груди в бежевому купальнику.
"Літній час", - коротко підписала фото красуня.
Логунова досить часто красується перед шанувальниками в яскравих спокусливих образах.
Нагадаємо, що Поліна Логунова виставила напоказ апетитних "близнючок" в мікроскопічному купальнику: "завжди залікові...".
Як повідомляла Politeka, Поліна Логунова блиснула неймовірними вигинами в купальнику: "лялечка!".
Також Politeka писала, що Поліна Логунова в одному ліфчику показала, як доглядає за собою: домашнє відео.