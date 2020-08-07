Дружина актора Дмитра Ступки, модель і телеведуча Поліна Логунова похвалилася неймовірними формами в оригінальному топі

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося в Інстаграмі зірки. Дівчина була одягнена в топ на завязочках, який був схожий на циганський костюм. Не вистачало тільки червоної квітки в волоссі. Вона розпустила своє розкішне чорне волосся і зухвало дивилася в кадр. Образ красуня доповнила червоною помадою.

Варто відзначити, що на руках Логунової було видно безліч татуювань, але особливу увагу привернули пишні «близнючки» моделі, які практично вистрибували з кофти.

За кілька годин пост красуні зібрав тисячу лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Поліночка рідна, ну ти просто карколомна!", "Топ тут ти", "Просто вогонь!!! Фурія», «Убий мене голими руками», «Вау», "вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Поліна Логунова блиснула своїм головним достоїнством у всій красі. Жінка позувала в басейні, демонструючи розкішну фігуру в купальнику. Вона вип'ятила вперед свої груди в бежевому купальнику.

"Літній час", - коротко підписала фото красуня.

Логунова досить часто красується перед шанувальниками в яскравих спокусливих образах.

Нагадаємо, що Поліна Логунова виставила напоказ апетитних "близнючок" в мікроскопічному купальнику: "завжди залікові...".

Як повідомляла Politeka, Поліна Логунова блиснула неймовірними вигинами в купальнику: "лялечка!".

Також Politeka писала, що Поліна Логунова в одному ліфчику показала, як доглядає за собою: домашнє відео.