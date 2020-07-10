31-річна модель і інстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, розслабилася перед камерою і показала, як виглядає без макіяжу

Як передає Politeka.net, красуня записала б'юті-відео і опублікувала його у своєму мікроблозі в Instagram, в якому розповідає про екстрений догляд за волоссям.

Брюнетка з'явилася в чорному топі-ліфчику, без тіні збентеження знявши пікантні округлості і вигини. Також Поліна, яка ревно ставиться до підтримки своєї фігури, засвітила складочки на животі.

Дівчина зняла з голови рушник і випробувала на своєму волоссі всі тюбики й флакончики з косметикою, які рекламує.

"Гарне волосся! СОС - засоби", - підписала кадри Поліна.



Примітно, що в кінці ролика за кадром чути голос її маленького сина, який зве маму.

Раніше ми розповідали, Логунова зізналася, чого їй коштувало досягти ідеальних форм. Виявляється, схуднення може приховувати в собі багато підводних каменів.

"Коли я вилікувала себе сама. Індекс маси тіла у мене 19. Відсоток жиру 16. Я їм вуглеводи і прості, і складні кожен день. Крім того, що я вирішила зайнятися здоров'ям ще багато років тому, (нещодавно я виявила що у мене почалися (через їжу) хвороби, про які я не знала і не відчувала). Вони були багато років тому, ще раз підкреслю, і протікали безсимптомно), а якби я не вирішила вивчити, що таке їжа і як вона може лікувати - не була б на сьогоднішньому рівні здоров'я", - поділилася дружина Ступки.

Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

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