Особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін привітав Софію Ротару з днем народження, поділившись її рідкісним архівним фото

7 серпня легенда української сцени Софія Ротару відзначає свій 72-й день народження. З цієї нагоди Родін вирішив поділитися її архівним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото тоді ще молода Ротару позує в Кремлі з келихом напою в одній руці і оберемком квітів – в іншій. Можна припустити, що знімок був зроблений під час участі зірки в "Пісні року".

"Незрівнянна Софія! З днем народження!",- підписав знімок фотограф.

На ще одному фото, опублікованому Родіним, можна побачити Ротару з трохи іншого ракурсу, в якому вона практично не схожа на себе зараз. Тоді зірка надавала перевагу більш помітному макіяжу з великими чорними стрілками і червоною помадою, а її образ доповнювала чубчик.

Зазначимо, що свого часу концертний директор Ротару Сергій Лавров розповідав, що співачка не фанат алкоголю. Якщо вона і дозволяє собі випити, то тільки біле гаряче вино.

"У гримерці співачку завжди чекає вино!",- цитує Лаврова Стархіт.

Він поділився випадком, коли напій довелося нагрівати під гарячою водою виключно через примху співачки.

"Якось після виступу я запропонував:"Вип'ємо за хороший концерт!" Кивнула, мовляв, гаразд, давай. Я лізу в холодильник, - а у нас там завжди достаток: в кожному місті організатори залишають італійське вино та інші напої, які найчастіше залишаються недоторканими, — беру прохолодне біле вино. Софія Михайлівна каже: "Холодне пити не буду! Тільки гаряче!". Довелося пляшку ставити в раковину, нагрівати під напором гарячої води", - згадав Лавров.

Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.

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