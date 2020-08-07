Особистий фотограф Алли Пугачової Роман Родін привітав Софію Ротару з днем народження, поділившись її рідкісним архівним фото
7 серпня легенда української сцени Софія Ротару відзначає свій 72-й день народження. З цієї нагоди Родін вирішив поділитися її архівним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото тоді ще молода Ротару позує в Кремлі з келихом напою в одній руці і оберемком квітів – в іншій. Можна припустити, що знімок був зроблений під час участі зірки в "Пісні року".
"Незрівнянна Софія! З днем народження!",- підписав знімок фотограф.
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На ще одному фото, опублікованому Родіним, можна побачити Ротару з трохи іншого ракурсу, в якому вона практично не схожа на себе зараз. Тоді зірка надавала перевагу більш помітному макіяжу з великими чорними стрілками і червоною помадою, а її образ доповнювала чубчик.
Зазначимо, що свого часу концертний директор Ротару Сергій Лавров розповідав, що співачка не фанат алкоголю. Якщо вона і дозволяє собі випити, то тільки біле гаряче вино.
"У гримерці співачку завжди чекає вино!",- цитує Лаврова Стархіт.
Він поділився випадком, коли напій довелося нагрівати під гарячою водою виключно через примху співачки.
"Якось після виступу я запропонував:"Вип'ємо за хороший концерт!" Кивнула, мовляв, гаразд, давай. Я лізу в холодильник, - а у нас там завжди достаток: в кожному місті організатори залишають італійське вино та інші напої, які найчастіше залишаються недоторканими, — беру прохолодне біле вино. Софія Михайлівна каже: "Холодне пити не буду! Тільки гаряче!". Довелося пляшку ставити в раковину, нагрівати під напором гарячої води", - згадав Лавров.
Нагадавши, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.
Як повідомляла Politeka, архівні фото юної Софії Ротару злили в мережу, співачку в юності не впізнати: "Нічого собі".
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