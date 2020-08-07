Син відомої співачки Софії Ротару емоційно звернувся до матері

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на соцмережі сина зіркової артистки.

Сьогодні свій день народження відзначає українська співачка Софія Ротару, якій виповнилося 73 роки. Артистка протягом усього дня приймає самі теплі й ніжні привітання.

Її син Руслан Євдокименко також привітав матір з її святом.

"Пів століття - з тобою! Пів століття - люблю! З Днем народження, Ма!", - написав люблячий син.

До привітань сина приєдналися, мабуть, шанувальники творчості Софії Михайлівни, які посилали на адресу кумира численні привітання: "Здоров'я міцного Вам", "З Днем Народження найулюбленішу найталановитішу Софію Михайлівну. Обожнювана! Здоров'я Вам", "Здоров'я! Багато Виступів. Ми вас любимо".

Не залишилася осторонь і невістка співачки, яка опублікувала пост в своєму мікроблозі: "Вітаємо! Многая, многая, многая літа".

Раніше ми розповідали про те, що концертний директор Ротару Сергій Лавров розповідав, що співачка з молодості не є прихильницею алкоголю. А якщо вона і захоче випити, то віддасть перевагу найбільше біле, але гаряче вино.

Нагадаємо, задоволений Кіркоров забув про Пугачову, пристрасно притиснувши до себе Софію Ротару.

Як повідомляла Politeka, архівні фото юної Софії Ротару злили в мережу, співачку в юності не впізнати: "Нічого собі".

Також Politeka писала, що розпещена Софія Ротару підвищила гонорари в розпал епідемії: "Мало платите, давайте ...".