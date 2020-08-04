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Російська співачка Аджеліка Варум потрапила в центр скандалу, пов'язаний з її фотографіями

Об этом сообщает Politeka.net.

Повідомляється, що особистий фотограф артистки опублікував фото 24-річної давності. На ньому зображений момент, де Варум знаходиться без нижньої білизни.

Варум в кадрі оточена квітами, а сама була одягнена в досить відверте вбрання з джинсів класичного кольору і легкому топі лимонного кольору.

У 90-ті роки фотограф і режисер Роман Родін був біографом зоряної пари - Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова. Тому ще не раз можуть спливти деталі особистості життя вікових артистів.

Підписники в коментарях під публікацією не скупилися на висловлювання молодої співачки: "Без ліфчика", "Крутяк".

Позначимо, що Варум вже довгі роки заручена з Леонідом Агутіним. Їх любовний союз поправу можна вважати показовим в плані вірності і міцності.

Раніше ми писали про те, що Агутін НЕ бачити явного конфлікту між Україною і РФ.

За словами Леоніда Агутіна, він часто співає українські пісні і знає українську мову, на якому дивиться новини. Його дуже засмутили історичні події в Криму і на Донбасі. Музикант і продюсер упевнений, що є надійний спосіб досягти миру.

Нагадаємо, несподіваний дует: Шнуров і Агутін видали шанувальникам «якусь фігню».

Як повідомляла Politeka, спливли деталі інтимної зустрічі Пугачової з відомим співаком: «Вона дала мені шанс».

Також Politeka писала, що чоловік Анжеліки Варум потрапив в Україну в "чистилище".