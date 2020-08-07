Відома модель Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила ідеальною фігурою в сміливому костюмі

Як повідомляє Politeka.net, фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Жизель любить балувати шанувальників відвертими позами на фото. Цей раз не став винятком. Красуня одягла коротенькі шортики, оголивши свої неймовірно красиві ніжки. Дівчина присіла, широко розставивши ноги. Поза вийшла дуже гарячою.

"2 місяці тому", - підписала знімок зірка.

За 20 хвилин її фото оцінили майже 3 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Ви дуже-дуже гарна", "приголомшлива дівчина", "хороші шорти", "Твоя фотографія дуже красива", "як тепер заснути?", "Королева","найкраща модель з усіх, яких я знаю", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Жизель поділилася спокусливими кадрами з тренування. Дівчина показала, в чому займається йогою. Модель позувала в простій домашній обстановці, виставляючи напоказ своє підтягнуте тіло в облягаючому вбранні для занять йогою.

Крім цього, нещодавно зірка підкорила шанувальників жарким фото в блискучому комбінезоні. Жизель сильно стиснула свої груди, що привело в захват її фанатів. Виглядала модель на всі 100%. Видно, що вона насолоджується своїм тілом і не боїться відвертих кадрів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра подражнила апетитними булочками в штанях для йоги:"кращий ракурс".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки": "яка лапочка".