Відома модель з Victoria’s Secret Жизель Олівейра вразила фігурою в наряді для йоги

Популярна красуня поділилася новими фотографіями в своєму Instagram. На них Жизель позує в простому, але від цього не менш спокусливій образі. На моделі короткий спортивний топік і чорні штани для йоги. Як і годиться такому одягу, штани зроблені з тонкої тканини і сидять на красуні в обтяжку, підкреслюючи її підтягнуту п'яту точку.

На перших двох фотографіях Жизель позує спиною до камери, дозволяючи глядачам у всіх подробицях розглянути свої пишні форми. На третьому фото чітко видно, що модель позує в максимально природному образі без косметики на обличчі.

Шанувальники красуні не могли пройти повз таких фото і буквально засипали її компліментами.

До цього ми розповідали, що відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе в незвичайному образі, порадувавши фанатів.

На фото красуня була в босоніжках, чорній спідниці і топі. Образ Жизель доповнила стильною сумочкою, яку тримала в руках. Олівейра стояла біля стіни, а рукою потягнула за спідницю, показуючи ідеальні ніжки і роблячи знімок досить спекотним. На другому фото вже зірку знімали ближче, тому оцінити соковиті вигини можна без праці.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі.

Нагадаємо, Жизель Олівейра з Victoria’s Secret зігнулась у вбранні без білизни заради гарячих кадрів.

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