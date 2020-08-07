Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка визнана українкою з найбільшими натуральними грудьми, блиснула своєю гідністю в різних позах

Як повідомляє Politeka.net, серію фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Міла вирушила відпочивати в Одесу і вирішила влаштувати невелику фотосесію в одному з місцевих готелів. Красуня позувала в їдальні, на шкіряному дивані, біля вікна, а також в коридорі. Красуня була одягнена в смугасте плаття з глибоким декольте. Міла затягнула поясок на своїй порівняно тонкій талії, що зробило її фігуру неймовірно красивою.

Варто відзначити, що завдяки поясу величезні груди моделі виглядали дуже спокусливо. Навколишні точно не змогли б відірвати від такої гідності очей.

У коментарях у красуні залишили масу компліментів. До речі, у Кузнєцової багато іноземних шанувальників, так як коменти вони залишають англійською мовою.

"Смачненько!!!", "Так, у тебе є хороші дані", "Міла ти як завжди дуже красиво виглядаєш", "хороша картинка", «Вау виглядаєш красиво, Мила», «мила леді», «насолоджуйся любов'ю», "Прекрасна", "можна запитати? А купальник вам спеціально шиють на такі шикарні груди?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова поділилася кадрами з морського відпочинку в Одесі.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова похвалилася своїми "буйками" в морі:"просто богиня краси".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова в бікіні продемонструвала самий сік, встояти неможливо: "Смакота!".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова подражнила шикарними формами в тісному купальнику:"Ох, яке все апетитне".