Відома українська модель Міла Кузнєцова вразила пишним бюстом у відкритому купальнику на відпочинку в басейні

Красуня, яка прославилася на всю країну як володарка бюста 13-го розміру, продовжує ділитися гарячими фотографіями зі свого відпочинку. Про це пише Politeka.net.

Цього разу Міла показала, як рятується від літньої спеки в басейні. На нових кадрах модель щосили насолоджується розкішним відпочинком в одному з українських готельних комплексів.

Кузнєцова позує в стильному купальнику-бікіні з оригінальним декором у вигляді численних зав'язок, які привертають додаткову увагу до її великих грудей.

Судячи з задоволеного виразу обличчя, модель відмінно проводить час. Крім того, зірка поділилася фото свого обіду.

Її шанувальники активно коментують пост.

"Яка шикарна дівчина просто богиня, інших слів немає", "Яка ж Ви красуня, просто мій кумир", "Мілочка відпочивай, насолоджуйся бери від життя все, щоб в старості не було прикро за безцільно прожиті роки. Як завжди прекрасна і мила!", "Таку зірку треба запрошувати безкоштовно і ще приплатити за проживання", "лялечка", "Ох, яке ж все апетитне на фото, спасибі велике за рекомендацію", "у вас кожен купальник крутий і виглядає шикарно", "які круті кадри, ви як завжди виглядаєте просто карколомно", - пишуть люди.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками" в морі: "просто богиня краси".

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром затьмарила пишним бюстом красуню-телеведучу.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром ледь не впустила свою гордість з відкритої сукні.