Відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася запаморочливими формами

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру була визнана найбільшою в Україні, поділилася кадрами морського відпочинку в Одесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в Інстаграме.

Кузнєцова показала фото, на якому позує на тлі моря. Величезні груди ледве стримує купальник зі шнурівкою. Модель позує з легким макіяжем, який підкреслює очі.

Користувачі Мережі захоплюються вражаючими формами української моделі.

"Ти просто богиня краси"« " що купальник...!!! яка фігура а губи а очі...», «добре виглядаєш», «Яка прекрасна хтива дама», «красуня», «Моя королева, моє життя, я люблю тебе, як ти божественна, прекрасна королева», «О Боже мій, Краса», «виразно вишукана», «Супер мега крутишка», «Оляля», - пишуть в коментарях.

Раніше Міла Кузнєцова похвалилася запаморочливими формами в готельному номері, в якому зупинилася під час поїздки в Одесу.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром ледь вмістила свої багатства в бікіні

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром ледь вмістила бюст у тісному купальнику

Також Pliteka повідомляла, що українка з 13-м розміром бюста приборкала пишною красою навіть тигра