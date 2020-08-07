Британська модель Демі Роуз вирішила побалувати шанувальників і показалася в тісному вбранні, в якому вирішила попітніти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Серйозно" - коротко сказано в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах модель позує в тісному вбранні, який чомусь вирішила розкрити. Через це в кадр потрапили значні принади знаменитості.
Сама красуня таким чином показує, як спітніла в тісному одязі. Однак шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами модель вирішила поділитися в Сторіс.
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До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, перетворилася на лялечку Барбі під час нових зйомок.
Цього разу струнка модель з пишними формами поділилася в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці спекотним фото, зробленим на вулиці. Демі вирішила прогулятися в досить крихітному бікіні з рожевих блискіток на вулиці, захопивши видом.
Значних розмірів форми Роуз не зміг приховати настільки провокаційний купальник. Втім, саму дівчину це не збентежило і вона показала себе у всій красі.
Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами