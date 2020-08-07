Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, превратилась в куколку барби во время новых съемок

В этот раз стройная модель с пышными формами поделилась в социальной сети Инстаграм на своей странице жарким фото, сделанным на улице. Деми решила прогуляться в довольно крошечном бикини из розовых блесток на улице, восхитив видом.

Внушительных размеров формы Роуз не смог скрыть столь провокационный купальник. Впрочем, саму девушку это не смутило и она показала себя во всей красе. Также пользователям сети стало любопытно, что девушка была на улице в бикини вместе с велосипедом, который вела в руках.

Похоже, девушка на славу повеселилась, разъезжая на велосипеде в одном бикини, что совсем не скрыло ее достоинств и даже подчеркнуло их еще больше.

«Выглядит очень смело», «Hermosa💋💋💋💋💋», «Уооо, я так сильно тебя люблю 😍😍😍😍😍», «Как вы ее фотографируете? Ржунимагу», «Привет, красавица», «Ты супер, но это почти стыдно», «Просто коварная лиса», «ты такая куколка🔥🔥👅👅👿👿👿», Прелестный цветок🌹🌹🌹», «Деми ... Ты потрясающая», «😊🔥🔥😅😀 К горячему нельзя привыкнуть», «Великолепная твоя фотография, ты такая великолепная, что растопила мой телефон 🔥», «Мой ангел», - написали фанаты.

Также мы писали, что каждый день модель делится новыми фото, показывает, как веселится на пляже в крошечном купальнике или надевает весьма дерзкие платья, под которыми нет белья. Благодаря тому, что девушка совершенно не стесняется своего тела, она смогла стать популярной. Ее фотосессии будоражат поклонников каждый раз новым образом.

На представленном кадре, опубликованном в Инстаграм, Деми позировала в весьма провокационном образе - тонком белом лифчике, который не смог прикрыть пышные достоинства знаменитости, а также светло-синих укороченных рваных джинсах.

«Wooooooaaawwww красивая девушка muuuuuaaah», «Такая черешенка, боже😀😅🔥», «Как много у тебя этих булочек😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебя ,грех такое скрывать», «Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая?», «Ты милая и прекрасная девушка с шикарной грудью и по*ой», «просто персик и ничего более», «Не останавливайся», «ты самая красивая в мире,» - написали фанаты.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами