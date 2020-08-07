Британская модель Деми Роуз решила побаловать поклонников и показалась в тесном наряде, в котором решила попотеть
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Серьезно» — коротко сказано в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах модель позирует в тесном наряде, который почему-то решила распахнуть. Из-за этого в кадр попали внушительные прелести знаменитости.
Сама красотка таким образом показывает, как вспотела в тесной одежде. Однако поклонники знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку кадрами модель решила поделиться в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, превратилась в куколку барби во время новых съемок.
На этот раз пышнотелая красотка решила поделиться жарким снимком, который был сделан просто на улице. На нем она позирует в крохотном розовом бикини, эффектно при этом улыбаясь. Как можно заметить, красотка просто невероятно выглядит.
Пикантное белье не могло полностью скрыть прелести модели, из-за чего фотография выглядела весьма провокационно.
Напомним, Деми Роуз не удержала пышные прелести в непристойном наряде.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз наплевала на стыд и показала, как пошалила у озера без белья.
Также Politeka писала, что кокетливая Деми Роуз вышла из душа и произвела фурор идеальными прелестями