Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка є однією з найпопулярніших телеведучих і блогерів в Росії, зняла смішне відео про шоу "Орел і решка"

Як передає Politeka.net, скетч з'явився в Instagram у зірки. Івлеєва в звичній для себе манері обіграла ситуацію з передачею, в яку вона повертається працювати ведучою. Вона записала відео, в якому показала, як буде поводити себе, якщо отримає «золоту» карту, а також, що буде робити, якщо доведеться подорожувати на 100 доларів.

Крім цього, Івлеєва смішно обіграла свою подругу, екс-ведучу шоу Юлію Коваль, А також свого чоловіка, репера Елджея.

"Коли затвердили в новий сезон решки", - підписала відео Івлеєва.

За дві години відео Насті зібрало понад 3 мільйони переглядів. У коментарях залишили масу захоплених відгуків.

«Переглянула кілька разів. Обличчя, коли у тебе 100 баксів, безцінне", "я ржу! Настя, ти стільки вогню даєш", "бідний Льоха, в Єгипет виїхати не може", "про Коваль особливо смішно", «у чоловіка кнш топ реакція», «Бери чоловіка і на решку!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва разом з чоловіком і родичами захворіла уханьскім вірусом. Через це вона змушена сидіти вдома на карантині.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва позбавила рідну матір заробітку: нові подробиці скандалу в сім'ї.

Як повідомляла Politeka, Івлеєва в одній ночнушці показала, як перетворилася в пекучу брюнетку: "Беллуччі на мінімалках".

Також Politeka писала, що замурзана Івлеєва з "Орла і решки" ошелешила витівкою, Елджей втратив дар мови: "відразу на розлучення подасть".