Популярна російська телеведуча Настя Ивлеева в образі ефектної брюнетки звела з розуму провокаційним виглядом

Настя є кумиром для міллонів дівчат, тому кожна її фотосесія, нові образи і будь-які зміни іміджу тут же привертають увагу до себе. При цьому дівчина намагається експериментувати так, як їй подобається, абсолютно не боячись хейтерів або насмішок від них.

Не так давно телеведуча представила кадри з незвичайних зйомок, на яких дівчина позувала в образі фатальної красуні-брюнетки.

Так, в раз Настя і правда перевтілилася в фатальну брюнетку, примірявши перуку і постав в соверешнно незвичайному образі. Надя одягла також тонку сукню-ночнушку, ледь приховує зайве.

Здивовані шанувальники Насті порівнюють її з актрисою Монікою Беллуччі, називають "чорним лебедем" або Токіо-головною героїнею з " паперового будинку»:

"Незвичайний образ)", "дуже незвично" «" і шикарно як завжди", "Чорна кішка", "дуже круто😎 💕«,» схожа на Токіо з серіалу паперовий будинок«," Да ладно,це ти🔥 🔥? Круто 100% перевтілення👏 👏 👏 🔥», «образ просто бомбічний 😌», «схожа на серябкіну Олю дуже сильно», «Моніка на Мінімалках))», «на другий фото, точно на Моніку схожа».

Також телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала себе в сміливому образі, розповівши про моду. На фото Настя позувала в шкіряних штанях і коротенькому ТОПі. Штани красуня розстебнула, а руки підняла вгору. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи ідеальне тіло. Телеведуча дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи знімок ще більш жарким.

"Залишилося ще кілька чудових знімків. Не можу не викласти цей балдеж. Як вам до речі, мода і настрої 2000-х??",- написала Настя.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків, включаючи підопічну Потапа Мішель Андраде, і написали коментарі:

"Приголомшлива Настюшка", "мені б такий актив", " дуже подобається твій образ, Аля 2000. прям вогонь! Не всім пішло б, до слова. Але тобі все йде", "2000 рік прекрасно виглядає на тобі", "йди працювати", "коли будуть дитячі???", "Краща", " а де груди?".

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