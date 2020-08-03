Популярна співачка Настя Івлєєва відповіла на критику прихильників щодо того, в яких умовах живуть її рідні

Про це пише Politeka.net.

Так, російська зірка у своєму Telegram-каналі опублікувала аудіоповідомлення, в якому розповіла, як вона дбає про свою матір.

Після того, як на Настю Івлєєву обрушився шквал критики, зірка розповіла, що її мама вже три роки ніде не працює.

Телеведуча зізналася, що покупка квартири для мами, яка з сином живе в маленькій квартирі під Санкт-Петербургом, у неї в планах, а зараз вона робить все для того, щоб її мати насолоджувалася життям.

Настя Івлєєва в аудіоповідомленні також уточнила, що «попросила маму звільнитися з роботи, щоб вона займалася собою».

«Мама у пошуках нових хобі, які можуть її розвивати і робити щасливим», — додала популярна телеведуча.

Крім цього, мама Насті Івлєєвої отримує величезне задоволення від брендових речей і як доказ блогер опублікувала фото, зроблене на Новий рік. На ньому видно, як Наталія Анатоліївна позувала в дорогих подарунках, в тому числі хвалилася шарфом Burberry.



Раніше ми розповідали, як Настя Івлєєва осоромилася після приїзду рідної мами.

Зірка вирішила здивувати мати і запросила її в ванну, де та від захоплення просто втратила дар мови. Виявляється, жінка побачила раковину і мило. Вона засміялася зі словами: "Мамо! Ти виконала мої мрії".

У підписі до відео йдеться, що у Насті в будинку чотири раковини. При цьому мати зірки досі живе у скромній квартирі в селі Разметєлєво.

Таке положення справ у знаменитості та її матері сильно обурило користувачів мережі, адже сім'я Івлєєвої продовжує жити в маленькій квартирі під Санкт-Петербургом.

Нагадаємо, що Івлєєва з «Орла і Решки» без сорому показала, на що витрачає мільйони.

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