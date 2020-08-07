Дружина телеведучого і мандрівника Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася неймовірно простим рецептом сніданку
Як передає Politeka.net, фотографію та інструкції вона опублікувала у себе в Instagram. За словами Кучеренко, вона називає цей рецепт "ледачим сніданком".
Для приготування десерту вам знадобиться:
- стакан молока,
- 3 ст. л. семен чіа,
- гранола,
- персики або інші фрукти,
- ожина або інші ягоди.
На ніч потрібно замочити насіння чіа в склянці молока. Вранці потрібно збити в блендері будь-які фрукти і вилити їх на дно склянки. Далі додати гранолу, зверху молочну суміш з чіа. Четвертий шар десерту-це перемелені блендером ягоди.
"Виходить корисно, смачно і красиво настільки, що гарний настрій вранці з'являється сам собою і залишається на весь день)», - зазначила Кучеренко.
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За кілька годин її пост зібрав понад 10 тисяч лайків. У коментарях дівчині залишили масу компліментів і слів подяки.
"При всій нелюбові до чіа, з таким виконанням можна спробувати", "спасибі за рецепт. Я вранці люблю смузі з вітамінним білковим коктейлем. Додаю будь-які ягоди або фрукти, іноді роблю з зеленню. Дуже смачно і корисно", "так апетитно виглядає. І хоч я вже поснідала, але я б з'їла Вашу вкусняшку», «Ням-ням, має бути дуже смачно», - пишуть користувачі мережі.
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