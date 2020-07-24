Відома модель і дружина телеведучого Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко, здивувала пікантним нарядом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове фото на сторінці в Instagram.

Ось уже два роки Олександра Кучеренка веде програму "Зоряний спорт" на телеканалі ICTV. Вона показала спокусливий образ, який приготувала для нового випуску. Так телеведуча наділу обтягуючі рожеве плаття, на якому зона бюста виділяється блискучими елементами. Через це увага прикута саме до зони декольте.

Красуня позує прямо в студії, спершись на стійку. Вона загадково посміхається і дивиться кудись убік. В описі вона зробила короткий анонс передачі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Олександри Кучеренко і захоплювалися красою моделі в коментарях:

"Шикарний цибулю Олександра"; "Красуня"; "Конфеточка"; "Дуже красива!🌼".

Раніше Олександра Кучеренка порадувала шанувальників фотографією в купальнику. Вона опублікувала опублікувала фото біля басейну, в який свесила довгі ноги. Крім чорного купальника, модель одягла спеціальну шапочку. Кучеренко села рівне, демонструючи шанувальникам свою ідеальну фігурку і спокусливі вигини.

Нагадаємо, юна дружина Комарова з "Світ навиворіт" похвалилася, як проводить час без чоловіка: "Шикарні ноги".

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