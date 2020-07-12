Відомий український ведучий і мандрівник Дмитро Комаров показав, як провів день зі своєю дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко

Ведучий поділився кадрами свого дуже зайнятого дня в Instagram, пише Politeka.net. Так, Комаров розповів, що в п'ятницю весь день був зайнятий на зйомках, однак вже ввечері отримав запрошення від знайомого пілота взяти участь у авіазльоті на Коломиї.

«5-7 хвилин роботи з картою, швидкі роздуми, і ось готове рішення: розбиваємо дорогу в Карпати на 2 частини: вночі їдемо до Львова, трохи спимо, трохи гуляємо. І встигаємо на вечірню частину зльоту в Коломию, щоб політати над горами, а заодно тестувати машину якраз в її стихії – в горах. Я подзвонив дружині і сказав: «Хочеш зараз у Львів?»)) Вночі ми виїхали», - розповів Комаров.

Під час поїздки він з дружиною встиг погуляти у Львові, а потім політати на літаку в Карпатах, побачити Говерлу в хмарах і спробувати гуцульську їжу. Ведучий підкреслив, що любить подібну спонтанність і експромт.

Він поділився барвистими фотографіями своїх пригод. На одній з них вони з Кучеренко позують в кабіні літака. Ще на одному знімку пара позує в атмосферному барі на тлі яскравої смуги вогню, що виривається з пальника.

Шанувальники зіркової пари тут же відреагували на його публікацію.

«Ось так треба показувати нашу країну! Клас», «Спонтанність це так круто», «Які ви гарні, веселі та молоді!!!! Нехай так буде завжди», - пишуть люди.

Нагадаємо, розкішна дружина Комарова подратувала пишними формами в спокусливому вбранні: "Можна дивитися навіть...".

Як повідомляла Politeka, молода дружина Дмитра Комарова злегка оголилася в самому центрі Львова.

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