Дружина відомого мандрівника і телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко блиснула ідеальною фігурою в купальнику

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото з басейну, передає Politeka.net. Красуня сиділа на підлозі, звісивши ноги у воду. На ній був надітий чорний спортивний купальник, шапочка для купання і окуляри. Кучеренко сиділа рівненько, демонструючи шанувальникам свою ідеальну фігурку і спокусливі вигини.

«Вирушаю в заплив під свої щасливі цифри на табло. Басейн дуже непогано замінює море)))», - підписала фото модель.

За годину її фото зібрало більше двох тисяч лайків. В коментарях зірці залишили багато приємних слів.

«Стрункіше і красивіше русалочку не знайти», «Красуня», «Супер», «Фото в купальнику вогонь», «Виглядаєте так солодко. Ви такі красиві і милі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко їздила відпочивати до Львова. Дівчина поділилася радісним знімком, зробленим у центрі Львова на головній площі Ринок. За словами моделі, вона прийняла спонтанне рішення поїхати в міні-відпустку.

Як відомо, Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров одружилися у 2019 році. До цього пара приховувала свої відносини, хоч і танцювала разом у проекті «Танці з зірками».

Нагадаємо, що сяючий Комаров з дружиною без макіяжу зачарували образами з купальської ночі: "Справжня гармонія".

Як повідомляла Politeka, молода дружина Дмитра Комарова в міні-сукні показала, як пощастило її чоловікові: «Посмів взяти мене за…».

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров і його молода дружина похвалилися відпочинком «з вогником», яскраві кадри: «Ось так треба!».