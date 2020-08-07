Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась стройной фигурой в купальнике
Как сообщает Politeka.net, серию снимков красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Ольга была одета в миниатюрный купальник голубого цвета, который едва прикрыл ее грудь. Волосы девушка заплела в косы, на ее лице красовался естественный макияж. Красотка позировала перед камерой, хвастаясь своей идеальной фигурой.
«Когда за все лето было мало фото в купальниках», - подписала снимок звезда.
Стоит отметить, что Ольга сильно похудела. Ее фото по сравнению с карантинными снимками выглядят впечатляюще. Поклонники оценили новые снимки звезды, оставив под ними массу комплиментов.
«Красотка», «Идеальная», «Бомба», «Все кадры прекрасны», «Поздравляю с годом отношений», «Какая красивая», «Не искусственная, настоящая», «Все фотки шикарны», «Оля ты на всех фотках шикарно выглядишь», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что несколько часов назад Ольга рассказала поклонников, что сегодня празднует год отношений со своим парнем Давой. Видимо, именно в таком наряде она решила покрасоваться перед ним в день их совместного праздника.
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