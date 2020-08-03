На себе не схожа

Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала свій новий несподіваний образ

Нове фото артистки з'явилося на сторінці гурту в Instagram, передає Politeka.net.

У дописі, що супроводжує знімок, повідомляється, що 3 серпня Олександра святкує свій день народження. Колектив вирішив зворушливо привітати солістку.

«Сьогодні у нас особливий привід - святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати тобі барвистих емоцій і щастя, щоб мрії здійснювалися, а в серці панувала любов. Сил і витримки написати "свою книгу" - яскраву, повну вражень, любові, щастя і розуміння. C Днем народження!», - йдеться в публікації.

Текст супроводжується чорно-білою фотографією виконавиці, на якій Олександра позує з незвичними для неї світлими волоссям. Треба зазначити, що виконавиці дуже йде образ фатальної блондинки. До того ж на знімку вона виглядає помітно схудлою.

Шанувальники артистки тут же взялися коментувати пост, приєднуючись до привітань. Деякі також помітили на фото схожість з іншими відомими співачками.

«Алла Борисівна?», «Ні фіга собі дівчина», «Щастя тобі, красуня», «Адель?», «На Пугачову схожа», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Зарицька з командою прийшла на ювілейну програму Каті Осадчої, яка проходила в ботанічному саду Києва. На одному зі знімків дівчина позує разом зі своєю групою підтанцьовки, демонструючи жіночність і красу.

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