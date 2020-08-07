Екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria's Secret Келлі Гейл похвалилася розкішною фігурою в мікроскопічному купальнику
Як повідомляє Politeka.net, свіже фото зірки з'явилося в Instagram. Дівчина ледве втиснула свої пишні груди в ліфчик від купальника, який явно був їй замалий. Келлі розпустила своє розкішне волосся і встала боком до камери. Її принади акуратно визирали з купальника.
За 20 хвилин пост красуні зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.
"Гарне фото», «Ти виглядаєш красиво навіть в простому одязі», «Красива жінка», «Ти бомба», «відмінний вигляд збоку», "така ідеальна і приголомшлива", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Келлі Гейл влаштувала пікантну фотосесію на морі. Модель лежала на мокрому піску, зігнувшись у спокусливій позі. На знімку можна у всій красі розглянути всі її принади і пружності. Купальник на її тілі практично нічого не приховав.
Крім цього, нещодавно Келлі Гейл блиснула ідеальним тілом в трусах і кофтині, під яку забула надіти нижню білизну. Модель позувала легко і невимушено, піднявши волосся вгору, ніби намагалася зібрати його у хвіст. На обличчі Гейл немає косметики, що робить її образ ще більш природним.
Нагадаємо, що мокра Келлі Гейл ледь не впустила "близнючок" в тісному купальнику:"таке тіло створено для...".
Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл підставила хвилям тіло в крихітному купальнику: "ідеальна поза".
Також Politeka писала, що пустотлива Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила мокрими принадами.