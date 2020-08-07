Экс-ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в микроскопическом купальнике

Как сообщает Politeka.net, свежее фото звезды появилось в Инстаграм. Девушка еле втиснула свою пышную грудь в лифчик от купальника, который явно был ей маловат. Келли распустила свои роскошные волосы и встала боком к камере. Ее прелести аккуратно выглядывали из купальника.

За 20 минут пост красотки собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Хорошее фото», «Ты выглядишь красиво даже в простой одежде», «Красивая женщина», «Ты бомба», «Отличный вид сбоку», «Такая идеальная и потрясающая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл устроила пикантную фотосессию на море. Модель лежала на мокром песке, изогнувшись в соблазнительной позе. На снимке можно во всей красе рассмотреть все ее прелести и упругости. Купальник на ее теле практически ничего не скрыл.

Кроме этого, недавно Келли Гейл сверкнула идеальным телом в трусах и кофточке, под которую забыла надеть нижнее белье. Модель позировала легко и непринужденно, подняв волосы вверх, будто пыталась собрать их в хвост. На лице Гейл нет косметики, что делает ее образ еще более естественным.

Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".

Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.