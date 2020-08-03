Колишній «ангел» бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Келлі Гейл вразила фігурою в купальнику з хижим принтом

Відома модель поділилася новими жаркими кадрами зі свого відпочинку в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Гейл спокусливо позує на пляжі в сміливому купальнику-бікіні. Її вбрання складається з крихітних шматочків тканини з леопардовим принтом, які ледве прикривають найінтимніші місця Келлі. При цьому ліф наряду видається надто маленьким, черещ що її пишні груди так і норовлять з нього вискочити.

Засмагла красуня спокусливо витягнулася на мокрому піску біля самого краю води. При цьому Келлі виглядає дуже природно за рахунок відсутності косметики на обличчі.

Шанувальники моделі тут же почали засипати її компліментами і лайками.

До цього ми писали, що Келлі похвалилася розкішною фігурою в мікроскопічному купальнику. Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Гейл лежала на мокрому піску, зігнувшись в пікантній позі.

Модель спокусливою дивилася в кадр. На фото можна розглянути всі її принади і пружності. Купальник на її тілі практично нічого не приховав. Особливого шарму фото додала смаглява шкіра красуні. На фото вона виглядала неперевершено.

За годину її фото зібрало понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria’s Secret ледь не впустила «близнят» у тісному купальнику: «Таке тіло створене для…».

Як повідомляла Politeka, ниточки бікіні нічого не приховали: бешкетна Келлі Гейл з Victoria’s Secret подратувала мокрими принадами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret зігнулася в пікантній позі, засвітивши найсолодші місця.