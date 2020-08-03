Колишній «ангел» бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Келлі Гейл вразила фігурою в купальнику з хижим принтом
Відома модель поділилася новими жаркими кадрами зі свого відпочинку в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Гейл спокусливо позує на пляжі в сміливому купальнику-бікіні. Її вбрання складається з крихітних шматочків тканини з леопардовим принтом, які ледве прикривають найінтимніші місця Келлі. При цьому ліф наряду видається надто маленьким, черещ що її пишні груди так і норовлять з нього вискочити.
Засмагла красуня спокусливо витягнулася на мокрому піску біля самого краю води. При цьому Келлі виглядає дуже природно за рахунок відсутності косметики на обличчі.
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Шанувальники моделі тут же почали засипати її компліментами і лайками.
До цього ми писали, що Келлі похвалилася розкішною фігурою в мікроскопічному купальнику. Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Гейл лежала на мокрому піску, зігнувшись в пікантній позі.
Модель спокусливою дивилася в кадр. На фото можна розглянути всі її принади і пружності. Купальник на її тілі практично нічого не приховав. Особливого шарму фото додала смаглява шкіра красуні. На фото вона виглядала неперевершено.
За годину її фото зібрало понад 15 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, мокра Келлі Гейл з Victoria’s Secret ледь не впустила «близнят» у тісному купальнику: «Таке тіло створене для…».
Як повідомляла Politeka, ниточки бікіні нічого не приховали: бешкетна Келлі Гейл з Victoria’s Secret подратувала мокрими принадами.
Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret зігнулася в пікантній позі, засвітивши найсолодші місця.