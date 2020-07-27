Колишній ангел Victoria’s Secret Келлі Гейл блиснула неймовірною красою в тісному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Соціальне дистанціювання, але ніякого океанського дистанціювання», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому кадрі Гейл позує напівсидячи на пляжі, демонструючи пружні форми в тісному купальнику, який ледь витримує розкішні форми знаменитості.
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«Таке тіло створене для краси», «неймовірні вигини», «до чого ж ти гарна! Богиня», «ідеальні вигини. Купальник просто супер», «дивлюся на тебе і радію. До чого ж гарна», — пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі показала, де відпочиває.
Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.
На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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