Колишній ангел Victoria’s Secret Келлі Гейл блиснула неймовірною красою в тісному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Соціальне дистанціювання, але ніякого океанського дистанціювання», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому кадрі Гейл позує напівсидячи на пляжі, демонструючи пружні форми в тісному купальнику, який ледь витримує розкішні форми знаменитості.

«Таке тіло створене для краси», «неймовірні вигини», «до чого ж ти гарна! Богиня», «ідеальні вигини. Купальник просто супер», «дивлюся на тебе і радію. До чого ж гарна», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі показала, де відпочиває.

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.

На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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