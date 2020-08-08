Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато натягнула на великі груди крихітне бікіні

Зірка не втомлюється демонструвати свої апетитні форми в Instagram, писати Politeka.net. Так, на одному з фото красуня постала в синьому бікіні, яке ледь приховувало груди.

Крихітні шматочки тканини змогли приховати лише найінтимніші місця, при цьому тонкі бретельки небезпечно напружилися на тілі і натягнулися.

Плавки-бікіні також були маленькими і трималися на грайливих зав'язках з боків.

Завершили образ не тільки різні аксесуари, але і, несподівано, ботфорти чорно-білого кольору.

Зірка сиділа на гідроциклі, спокусливо вигнувшись. Ніколь відкрила губи і доторкнулася до них і язика пальцями.

Фото вийшло неймовірно гарячим.

"Хочеш покататися?",- поцікавилася красуня у підписників.

За годину пост зібрав майже 900 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів красуні і попросили бути завжди такою неймовірною.

Нагадаємо, Ніколь Амато займалася бігом, про що розповіла у своєму сторіз. Зірка знімала себе з вигідного ракурсу.

Модель підняла камеру вгору, і блиснула великими грудьми у вузькому топіку. Тонкі бретельки натягнулися на плечах, а тканина виділила соковиті розміри.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в чорному купальнику. Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки.

Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядали чудово. Образ завершили окуляри та світлий манікюр.

Поза розбурхала свідомості навіть невідданих шанувальників.

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